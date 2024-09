Zelensky, '30 feriti in raid su Kharkiv, il mondo agisca'

Un attacco aereo russo sulla città di Kharkiv nell'est dell'Ucraina ha colpito un palazzo residenziale, causando almeno 30 feriti, tra cui dei bambini. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in corso.

"Il mondo deve contribuire a proteggerci dagli aerei militari russi, da decine di bombe aeree guidate che ogni giorno uccidono gli ucraini. Questo terrore può essere fermato. Ma per fermare il terrorismo è necessario fermare la paura di decisioni forti, oggettivamente necessarie. Solo la determinazione può porre fine a questa guerra in modo giusto".



