Appello di Zelensky agli alleati su uso armi, anche a Italia

"Ogni attacco russo, ogni atto terroristico, come l'attacco odierno alla città di Kharkiv e alle regioni di Sumy e Donetsk, dimostra che abbiamo bisogno della capacità" dei missili "a lungo raggio per distruggere l'aviazione militare russa nelle sue basi". "Stiamo aspettando le decisioni in merito, in particolare dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, da tutti coloro la cui risolutezza può aiutare a salvare vite". E' il nuovo appello lanciato nel messaggio serale dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il via libera all'uso dei missili occidentali in Russia.



