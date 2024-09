Harry per i suoi 40 anni, 'voglio continuare a fare del bene'

"Qualunque sia l'età, la mia missione è continuare a mostrarmi presente e fare del bene nel mondo". Lo ha dichiarato il principe Harry in una nota inviata alla Bbc in vista del suo quarantesimo compleanno, il 15 settembre. "Ero in ansia per i 30, sono emozionato per i 40", ha aggiunto il duca di Sussex che festeggerà domenica insieme alla sua famiglia in California, prima di partire per una breve vacanza con un gruppo di amici. Harry ha parlato anche dell'importanza dei suoi figli, Archie, 5 anni, e Lilibet, 3: "Diventare padre di due bambini incredibilmente gentili e divertenti mi ha dato una nuova prospettiva sulla vita, oltre a migliorare la concentrazione in tutto il mio lavoro". E ancora: "Essere papà è una delle gioie più grandi della vita e mi ha solo reso più motivato e impegnato a rendere questo mondo un posto migliore".

Gli ultimi anni sono stati un periodo turbolento per il principe Harry, pieno di cambiamenti significativi, a partire dal traumatico strappo del 2020 con la famiglia reale britannica e il successivo trasferimento negli Usa con la moglie Meghan.

Questa importante tappa nella vita del duca è segnata da una persistente lontananza, fisica e anche psicologica, rispetto ai Windsor, nonostante negli ultimi mesi ci sia stato qualche limitato segnale di riavvicinamento a fronte dei problemi di salute che hanno colpito il padre, re Carlo, e la principessa Kate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA