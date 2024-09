L'Alta Corte di Londra ha annullato la decisione del precedente governo conservatore di concedere il permesso di costruire la prima miniera di carbone in profondità nel Regno Unito in 30 anni, pronunciandosi in favore dei gruppi ambientalisti. Il nuovo esecutivo laburista del premier Keir Starmer aveva già ritirato il suo sostegno alla miniera di Whitehaven in Cumbria, nel nord-ovest dell'Inghilterra.



