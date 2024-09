Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato che il mese prossimo avrà un nuovo incontro con il leader cinese Xi Jinping a Kazan, in Russia, in occasione del vertice dei Paesi Brics. Le relazioni tra Cina e Russia continuano a svilupparsi "con molto successo in tutte le direzioni", compreso "il coordinamento sulla scena internazionale", ha aggiunto Putin, citato dall'agenzia Interfax, ricevendo a Mosca il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi.



