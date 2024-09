Presidente Enit, 'attrarre turisti austriaci anche nei borghi'

"Vogliamo attrarre turisti austriaci non solo nelle grandi città, ma anche nei borghi e nelle aree interne, dove l'autenticità e la cultura italiana sono ancora intatte". Lo ha detto Alessandra Priante, presidente dell'Enit, parlando a Vienna delle previsioni per il settore turistico italiano e sottolineando l'impegno dell'ente nel promuovere le regioni italiane in Austria.

"In Italia abbiamo una fitta rete di treni storici di Fs che permettono al turista di viaggiare in maniera slow e di scoprire destinazioni meno conosciute ma altrettanto affascinanti al di fuori dei classici circuiti turistici", ha sottolineato Priante.

La presidente di Enit ha evidenziato l'importanza dello sviluppo di collegamenti ferroviari sostenibili, come il nuovo NightJet, per raggiungere questi obiettivi. "Investire in trasporti ecologici è fondamentale per il nostro futuro e per quello del turismo sostenibile", ha spiegato, sottolineando come la crescente attenzione alla sostenibilità possa attrarre un pubblico sempre più consapevole.

Un altro punto saliente dell'intervista è stato l'incontro con Susanne Kraus-Winkler, segretario di Stato per il Turismo presso il ministero federale del Lavoro e dell'Economia. Priante ha affermato che questo incontro è stato cruciale per rafforzare le relazioni tra Italia e Austria nel settore turistico. "La sinergia tra i nostri Paesi è fondamentale per promuovere una mobilità turistica fluida e sostenibile", ha concluso.

Nei giorni scorsi l'inaugurazione del nuovo NightJet ha segnato un importante traguardo nella collaborazione tra le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB) e Trenitalia, offrendo un servizio ferroviario giornaliero tra Roma e Vienna. Questo nuovo collegamento rappresenta un vero e proprio ponte ferroviario tra i due Paesi, facilitando il flusso di turisti e potenziando le opportunità di viaggio. Con il NightJet si apre insomma una nuova era di opportunità per il turismo tra Italia e Austria, facilitando l'accesso a esperienze culturali uniche e autentiche in entrambi i Paesi.



