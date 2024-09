Le Monde, 'l'Italia è sempre più anziana, cruciali le badanti'

"In Italia, il Paese che invecchia di più in Europa, il ruolo cruciale delle badanti, simbolo dell'insufficienza dei servizi pubblici": questo il titolo di un servizio pubblicato oggi dal quotidiano francese, Le Monde.

"Il numero di queste ausiliari - spiega l'articolo illustrando la figura delle badanti, semisconosciuta in Francia -, donne nella stragrande maggioranza, era stimato in 1,07 milioni nel 2022. Ingranaggi essenziali della società transalpina, immigrate nel 70% dei casi, esse sono in gran parte originarie dell'Europa orientale, dell'America latina o delle Filippine e destinate ad accogliere nei loro ranghi un numero crescente di reclute".

Oltre ad essere il Paese che conta più "senior", ricorda Le Monde, l'Italia ha fatto registrare anche, nel 2023, il numero di nascite più basso dalla sua unificazione, nel 1861, con 379.000 neonati, il 3,6% in meno dell'anno precedente, che ha fatto registrare il 15esimo calo della natalità dal 2008. "Nella Penisola - scrive Le Monde - i giovani spariscono, i vecchi si fanno più numerosi e hanno bisogno di assistenza".



