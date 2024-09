Croce Rossa conferma morte di 3 membri in raid nel Donetsk

Il Comitato della Croce rossa internazionale (Cicr) ha confermato che tre suoi operatori sono stati uccisi e due feriti in un bombardamento attribuito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky alle forze russe nella regione di Donetsk. Secondo il Cicr, è stato colpito un sito nel villaggio di Viroliubivka dove si preparava un centro di distribuzione di legna e carbone per il riscaldamento in vista dell'inverno. "Condanno nei termini più duri gli attacchi sul personale della Croce Rossa", ha affermato la presidente del Cicr, Mirjana Spoljaric, in un comunicato postato sul sito dell'organizzazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA