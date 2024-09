Le forze russe hanno liberato circa 10 insediamenti nella regione di Kursk, occupata in parte dall'esercito ucraino ad agosto. Lo annunciano i vertici dell'esercito russo, come riporta la Tass.

Le difese aeree russe lo hanno abbattuto oggi una bomba aerea guidata ucraina sulla regione di Kursk: lo ha reso noto il governatore regionale ad interim, Alexey Smirnov, come riporta la Tass.



