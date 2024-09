La principessa Kate, consorte dell'erede al trono britannico William, ha completato la chemioterapia avviata nel febbraio scorso in seguito a una diagnosi di cancro resa nota al Paese a marzo nello shock generale. Lo ha annunciato lei stessa in un nuovo video carico di emozioni e di riferimenti personali, in cui ammette che è stato un periodo "incredibilmente duro".



