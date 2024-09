Incendio in zona esclusione Chernobyl, in fiamme 2.600 ettari

Un vasto incendio ha colpito ieri la zona di esclusione dell'ex centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, dove i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme che hanno già distrutti oltre 2.600 ettari di bosco: lo riportano i media ucraini.

Finora il livello di radioattività si mantiene su valori normali, riporta Ukrainska Pravda, che cita il ministero della Protezione ambientale e delle risorse naturali ucraino. Fino a ieri sera, 900 ettari di vegetazione erano andati in fumo nella foresta di Korohod, 915 nella foresta di Denysovychi, 250 nella foresta di Paryshiv e altri 550 ettari nella foresta di Lubianka. Solo gli incendi a Lubianka e Korohod sono sotto controllo.

L'area nella foresta di Paryshiv è parzialmente minata e per questo sono stati chiamati gli artificieri delle forze armate ucraine, ma la presenza di ordigni esplosivi nella zona rende le operazioni dei pompieri più difficili.

"La situazione è sotto controllo e non vi è alcuna minaccia per le infrastrutture critiche come l'impianto centrale di stoccaggio del combustibile esaurito, il complesso di produzione Vector o l'impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi di Buriakivka. Il livello di radiazioni è normale", ha assicurato il ministero della Protezione ambientale e delle risorse naturali.



