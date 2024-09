Zelensky, incontro con oltre 30 ad italiani sulla ricostruzione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato ieri, a margine del Forum Amborosetti, i rappresentanti di oltre 30 aziende italiane leader in vari settori per discutere della cooperazione con le imprese ucraine: è quanto si legge in un documento del servizio stampa del suo ufficio visionato da Ukrinform.

Durante l'incontro, le parti hanno discusso della ricostruzione postbellica dell'Ucraina. Zelensky ha sottolineato la necessità non solo di ripristinare ma anche di costruire un'economia qualitativamente nuova e infrastrutture moderne.

"La ricostruzione dell'Ucraina dovrebbe includere l'introduzione di tecnologie innovative e infrastrutture moderne", ha detto il leader ucraino, aggiungendo che la comunità imprenditoriale italiana potrebbe essere interessata a cooperare con l'Ucraina, in particolare nei settori della difesa, della costruzione di macchinari, dell'energia, dell'aerospazio e dell'informatica.

"Zelensky ha ringraziato gli imprenditori italiani per lo sviluppo dei loro progetti in Ucraina - si legge nel documento -. Ha inoltre elogiato le aziende che forniscono ai partner ucraini attrezzature energetiche, anche sotto forma di aiuti umanitari".



