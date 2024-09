Droni russi su Kiev, detriti su un asilo e su palazzi

Droni russi hanno attaccato la città di Kiev nella notte tra venerdì e sabato. La contraerea è entrata in azione, detriti sono caduti su un asilo e nel cortile di un edificio residenziale. Lo ha riferito - come riporta il Kiev Independent - l'amministrazione militare della capitale ucraina. In particolare i detriti di un drone intercettato sono finiti nel cortile di un condominio nel quartiere Pechersk, provocando un incendio. Un altro rogo è scoppiato a poca distanza a causa della caduta di frammenti di droni. Entrambi - ha detto Serhii Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev - sono in fase di spegnimento. E' stato colpito anche un asilo nel quartiere Dniprovsky. Non sono state segnalate vittime.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA