Zelensky, 'servono più armi contro raid aerei russi'

"Abbiamo bisogno della determinazione dei nostri partner e dei mezzi per fermare il terrorismo aereo russo. Abbiamo bisogno che tutte le armi dei pacchetti di supporto già annunciati raggiungano finalmente le brigate da combattimento. E abbiamo bisogno di decisioni forti e a lungo termine da parte dei nostri partner per avvicinare la pace giusta che cerchiamo", scrive Zelensky.

EMBED START Image {id: "editor_0"} epa11584298 Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses during a joint press conference with Ireland's Taoiseach Simon Harris (not pictured) after their meeting in Kyiv, Ukraine, 04 September 2024. Ireland's Taoiseach (Prime Minister) Simon Harris arrived in Ukraine to meet with top Ukrainian officials amid the ongoing Russian invasion. EPA/SERGEY DOLZHENKO EMBED END Image {id: "editor_0"} "Parteciperò a una riunione del gruppo e incontrerò i ministri della Difesa statunitense e tedesco Lloyd Austin e Boris Pistorius. Avrò anche colloqui separati con il Cancelliere Olaf Scholz", aggiunge.



