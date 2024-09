Zelensky chiede più armi contro i raid russi, dagli Usa nuovi aiuti per 250 milioni di dollari

"Abbiamo bisogno della determinazione dei nostri partner e dei mezzi per fermare il terrorismo aereo russo. Abbiamo bisogno che tutte le armi dei pacchetti di supporto già annunciati raggiungano finalmente le brigate da combattimento. E abbiamo bisogno di decisioni forti e a lungo termine da parte dei nostri partner per avvicinare la pace giusta che cerchiamo". E' quanto ha scritto il presidente ucraino Zelensky in occasione della riunione a Ramstein, in Germania, del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina (Udcg) .

"Parteciperò a una riunione del gruppo e incontrerò i ministri della Difesa statunitense e tedesco Lloyd Austin e Boris Pistorius. Avrò anche colloqui separati con il Cancelliere Olaf Scholz", ha aggiunto. Zelensky poi, durante riunione a Ramstein, ha sottolineato che la politica occidentale di negare a Kiev la capacità a lungo raggio per colpire anche la Russia è "sbagliata".

Proprio a Ramstein il capo della difesa statunitense ha annunciato intantonuovi aiuti militari per 250 milioni di dollari all'Ucraina. "Sono lieto di annunciare che il presidente Joe Biden annuncerà oggi un ulteriore pacchetto di assistenza alla sicurezza per l'Ucraina di 250 milioni di dollari. Questo pacchetto fornirà maggiori capacità per soddisfare le esigenze in evoluzione dell'Ucraina", ha detto il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin.

"Chiedo alla Cina di smettere di sostenere la guerra illegale della Russia. La Cina non può continuare ad alimentare il più grande conflitto militare in Europa senza che questo abbia un impatto sugli interessi e sulla reputazione", ha affermato invece il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Oslo durante un punto stampa con il premier norvegese Jonas Gahr Store.

"La Cina è diventata una complice decisiva per la guerra della Russia contro l'Ucraina, attraverso una partnership senza limiti e il supporto all'industria della difesa" russa, con "il trasferimento di componenti di armi, attrezzature e materie prime", ha evidenziato.

"L'Ucraina ha bisogno di più supporto militare ora, il modo più rapido per porre fine a questa guerra è fornire armi all'Ucraina", ha aggiunto Stoltenberg, secondo il quale "il presidente Putin deve rendersi conto che non può vincere sul campo di battaglia. Chiedo a tutti gli alleati di continuare nel nostro supporto" a Kiev, "soprattutto in questa difficile fase della guerra".



Von der Leyen: '40 milioni di aiuti a Kiev per l'inverno

La Commissione europea mobilita un nuovo pacchetto di aiuti da 40 milioni di euro per sostenere l'Ucraina nei lavori di riparazione, elettricità, riscaldamento e alloggi in vista dell'inverno. "La Russia sta prendendo di mira senza sosta le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Le temperature scenderanno presto e per questo intensificheremo i nostri aiuti umanitari agli ucraini in difficoltà", ha scritto via X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annunciando il pacchetto di aiuti.

