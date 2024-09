Zelensky, 'andrò al Forum Ambrosetti, vedrò Meloni'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su Telegram che parteciperà in persona al Forum Ambrosetti. Zelensky è arrivato questa mattina alla base aerea di Ramstein, in Germania, per partecipare a una riunione del Gruppo di contatto sulla difesa dell'Ucraina. "Poi toccherà all'Italia - si legge nel messaggio -. Forum economico internazionale Ambrosetti, incontri con i rappresentanti dell'imprenditoria italiana. Negoziati con il primo ministro italiano, George Meloni. Coordiniamo le nostre posizioni con tutti gli alleati del G7".



