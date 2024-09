'Zelensky domani alla riunione Ramstein chiederà più armi'

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky parteciperà domani alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina nel formato Ramstein. L'incontro si terrà in Germania e vedrà riuniti i ministri della Difesa dei paesi sostenitori dell'Ucraina. Lo riporta lo Spiegel.

Il presidente dell'Ucraina, sostengono le fonti dello Spiegel, vuole fare appello ai partner occidentali con la richiesta di ulteriori forniture di armi per combattere la Russia. In particolare, la fornitura di missili a lungo raggio e ulteriori sistemi di difesa aerea.



