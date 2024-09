Putin, 'cominciato a spingere ucraini fuori dal Kursk'

Le forze di Mosca hanno cominciato a "spingere gradualmente" quelle ucraine fuori dalla regione di Kursk. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che "l'obiettivo principale" della Russia è la conquista del Donbass in Ucraina.

Nella loro offensiva nella regione russa di Kursk gli ucraini hanno impegnato una gran quantità delle loro forze migliori, e questo potrebbe portare al "collasso" delle loro linee difesa in altre aeree, in particolare nel Donbass ucraino, dove i russi avanzano, ha aggiunto.

Il presidente russo è tornato anche ad accusare le forze ucraine di "attacchi terroristici" con i bombardamenti sulle centrali nucleari controllate dalle forze di Mosca, nella regione di Kursk e a Zaporizhzhia. "Si può solo immaginare cosa accadrebbe se rispondessimo in modo simmetrico, cosa accadrebbe a tutta questa parte di Europa", ha avvertito Putin.

Il presidente russo ha poi ironizzato che Kamala Harris è "la favorita" di Mosca nelle prossime elezioni presidenziali negli Usa, sottolineando che "ride in modo espressivo e contagioso".





