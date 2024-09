Media francesi: 'annuncio premier imminente, Barnier favorito'

Francia verso l'uscita dall'impasse politica che dura da oltre cinquanta giorni? Secondo l'emittente Bfmtv, l'annuncio del nuovo premier da parte di Emmanuel Macron sarebbe "imminente". Dopo l'ipotesi apparentemente tramontata di Xavier Bertrand e Bernard Cazeneuve, prosegue la rete all news sul suo sito internet, il "favorito" sarebbe ora l'ex ministro, ex commissario a Bruxelles ed ex caponegoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier.

Macron avrebbe vagliato la nomina di Barnier questa mattina, insieme ai pesi massimi del suo partito, sempre secondo l'emittente francese.

Per il Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen, l'ex commissario Ue Barnier, ultimo nome citato nel toto premier senza fine della Francia, è ''un fossile'' della vita politica, che certo ''non fa sognare'', anche se il partito di estrema destra non dice chiaramente se boccerebbe immediatamente questa scelta come ha invece detto per il repubblicano, Xavier Bertrand. Con Barnier, deplora il deputato lepenista Jean-Philippe Tanguy ai microfoni di France Inter, Macron ''fa in permanenza Jurassic Park, vale a dire che va a cercare dei fossili a cui cerca di ridar vita''.



