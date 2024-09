Sindaco di Leopoli, madre e tre figlie morte nell'attacco

Il sindaco della città ucraina di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha reso noto che quattro delle vittime nell'attacco russo erano membri della stessa famiglia. Si tratta di una donna con le sue tre giovani figlie, tra cui Yaryna di 21 anni, che lavorava nell'ufficio del sindaco. Lo riferisce con un post sui social in cui pubblica anche la foto della famiglia colpita dalla tragedia. "Dopo l'attacco di oggi, l'unica persona in questa foto che è sopravvissuta è l'uomo. - scrive - La madre Yevheniya e le sue tre figlie, Yaryna, Daryna ed Emiliya, sono state uccise. In piedi sullo sfondo c'è Yaryna Bazylevych. Aveva 21 anni. Yaryna lavorava nel nostro ufficio per 'Youth Capital 2025".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA