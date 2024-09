Draghi, all'Ue servono riforme rapide e senza precedenti

Nel corso dell'incontro con i Rappresentanti Permanenti dei Paesi Ue, a quanto si apprende da più fonti diplomatiche, Mario Draghi ha parlato della necessità di riforme senza precedenti per l'Ue, nelle quali siano coinvolti tutti gli attori del continente. Per Draghi, si apprende ancora, è necessario agire a 360 gradi e nella maniera più veloce possibile. L'ex presidente della Bce non ha illustrato in profondità il suo rapporto per ragioni di tempo concentrandosi innanzitutto sulla struttura del testo, che sarà presentato ufficialmente lunedì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA