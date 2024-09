Ucraina verso il rimpasto di governo, Kuleba rischia il siluramento

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba sarebbe tra i primi a essere silurato dal presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferiscono alcuni fonti a Ukrainska Pravda. Il candidato più probabile a sostituire Kuleba è il primo viceministro degli Esteri, Andrii Sybiha. Secondo le stesse fonti, nel governo si stanno preparando altri licenziamenti. Allo stesso tempo, è stato riferito che il primo ministro Denys Shmyhal rimane in carica.

Domani sarà un giorno di cambi nel governo ucraino. Secondo quanto anticipato dal portavoce del partito del presidente, David Arakhamia, Volodymyr Zelensky annuncerà un ricambio di "oltre il 50%" del suo governo dopo le dimissioni di tre ministri. ''Come promesso, già questa settimana ci si può aspettare un grande cambiamento nel governo. Più del 50% dei membri del consiglio dei ministri subirà dei cambiamenti'', ha dichiarato sul canale Telegram. "L'elenco definitivo sarà determinato nella riunione del 4 settembre. Vi preghiamo di seguire solo le notizie ufficiali", ha detto Arakhamia.

La first lady ucraina Olena Zelenska ha dichiarato su X che il numero delle vittime di Poltava è salito a 47, 206 i feriti. "Questa è una tragedia scioccante per tutta l'Ucraina. Il nemico ha colpito un istituto scolastico e un ospedale. Si sa già di 47 morti e 206 feriti. La Russia ci sta togliendo la cosa più preziosa: la vita. Non lo dimenticheremo mai. Memoria eterna", scrive la first lady ucraina.

