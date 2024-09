Ucraina: Olena Zelenska, 47 i morti a Poltava

La first lady ucraina Olena Zelenska ha dichiarato su X che il numero delle vittime di Poltava è salito a 47, 206 i feriti. "Questa è una tragedia scioccante per tutta l'Ucraina. Il nemico ha colpito un istituto scolastico e un ospedale. Si sa già di 47 morti e 206 feriti. La Russia ci sta togliendo la cosa più preziosa: la vita. Non lo dimenticheremo mai. Memoria eterna", scrive la first lady ucraina.

Intanto tre ministri ucraini si sono dimessi oggi ma non è ancora chiaro il motivo. Il presidente del parlamento ucraino ha dichiarato che il ministro responsabile della supervisione della produzione di armi durante la guerra Oleksandr Kamyshin, in carica dal marzo 2023 e anche consigliere di Zelensky, il ministro della Giustizia Denys Maliuska e il ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets hanno presentato la lettera di dimissioni. Lo riporta Rbc Ukraine. E' stata ricevuta una lettera di dimissioni anche dal presidente del Fondo demaniale dell'Ucraina Vitalii Koval.

