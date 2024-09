Portogallo: conducenti tuk-tuk protestano nei centri urbani

Centinaia di tuk-tuk, i tipici risciò elettrici divenuti ormai immancabili nell'offerta turistica delle città portoghesi, hanno sfilato nel centro di Lisbona, Oporto e Sintra. La manifestazione voleva commemorare i sette anni della nascita dell'Ancat, il sindacato degli animatori turistici che riunisce i conducenti di questi veicoli, ma era anche una forma di protesta nei confronti di alcune misure restrittive che i comuni stanno approntando nei loro confronti.

In un comunicato l'Ancat si dichiara aperta al dialogo nella ricerca di regole che non siano ingiuste o discriminatorie e sottolinea che soprattutto i regolamenti previsti, ma non ancora in vigore, per le città di Oporto e Sintra potrebbero creare disagi a tutti i turisti, oltre a mettere in pericolo molti posti di lavoro. Per sensibilizzare i cittadini, che da tempo manifestano il loro fastidio per la rapida crescita del numero di questi veicoli nelle strade dei centri storici, la sfilata prevedeva una passeggiata gratuita per le famiglie portoghesi, che hanno risposto positivamente all'invito.



