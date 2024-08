Corsa al supermarket all'ora di Cupido per trovare anima gemella

E' una leggenda metropolitana che circola in Spagna dal 2017, ma è tornata virale sui social e tik tok negli scampoli d'estate, quando il rientro in città dalle vacanze si fa tutto in salita. E' la moda del 'dating' a Marcadona, ovvero come trovare l'anima gemella al supermercato più battuto del Paese, convertito nel Tinder alternativo per la generazione Z e diventato trending topic su X in quest'ultima settimana. La conclusione è che migliaia di persone si affollano ogni sera a fare la spesa dalle 19 alle 20, che è l'ora in cui Cupido scocca le sue frecce per i tanti disposti a coglierle al volo fra banconi di congelati e scaffali di bibite.

Eh sì, perché i vari codici non scritti, ma rivelati dai tutorial sui social postati fra Spagna e Portogallo -dove la catena Marcadona è trionfalmente sbarcata negli ultimi due anni - lanciano segnali inequivoci. Quello più popolare fra i clienti per manifestare che si è disposti a 'ligar' a fare amicizia per un 'affaire' è collocare anzitutto un'ananas a testa in giù nel carrello. Poi, una volta aperta la caccia, quando si è avvistata una preda attraente, basta un colpo casuale fra i carrelli e il gioco è fatto. Però occhio! Per evitare malintesi e scontri involontari nell'ora di punta, l'altro codice vigente è quello dell'età; per i ragazzi fra i 19 e i 25 anni, la riserva di caccia è quella dei prodotti congelati; per chi ha fra i 25 e i 40 anni, la selezione avviene in quella del pesce fresco, mentre per gli 'upper 40' galeotti sono gli scaffali dei vini.

Scaltrezza del marketing o balordaggine dei contenuti generati dalle reti sociali in tempi di vacanze? Non è dato sapere. Ciò che si sa è che la responsabile dell'ultimo fenomeno virale è stata l'attrice e comica spagnola Vivy Lin, che per prima ha postato in TikTok un video mentre con un'amica si aggirava in cerca di anime gemelle a Marcadona. In pochi giorni ha registrato migliaia di visualizzazioni e ha provocato un'alluvione di commenti e altri video sui social. Ma a lanciare in origine la caccia a Cupido al supermercato era stata nel 2017 una partecipante al concorso televisivo 'First Date', una "irriducibile romantica" che assicurava di aver trovato l'anima gemella da Carrefour... la concorrenza.



