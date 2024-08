Scholz-Starmer, 'nessuna nuova decisione su armi a Kiev'

"Non ci sono nuove decisioni sulle forniture di armi a Kiev". È quello che hanno dichiarato il cancelliere Olaf Scholz e il premier britannico Keir Starmer a Berlino, alla conferenza stampa al termine del loro incontro oggi a Berlino. La Germania e la Gran Bretagna continueranno a sostenere l'Ucraina tanto a lungo quanto necessario, hanno rimarcato entrambi.

Gran Bretagna e Germania "lavoreranno nei prossimi mesi a un accordo che riflette l'ampiezza dei nostri rapporti" e "un accordo così non c'era mai stato, ha detto Scholz che ha lodato le lunghe relazioni di amicizia e fiducia fra i due Paesi "cureremo questa collaborazione la per il benessere di nostri paesi, dell'Europa e della sicurezza". "Vogliamo un nuovo start, un reset con l'Europa. Questo non significa che torneremo indietro sulla brexit e che rientreremo nell'Ue". Lo ha detto il premier britannico laburista Keir Starmer a Berlino, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Vogliamo una collaborazione più stretta", ha aggiunto.



