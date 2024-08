Biden, la Russia non avrà mai successo in Ucraina

Joe Biden condanna in una nota "nei termini più forti possibili, la continua guerra della Russia contro l'Ucraina e i suoi sforzi per far sprofondare il popolo ucraino nell'oscurità". "Voglio essere chiaro: la Russia non avrà mai successo in Ucraina e lo spirito del popolo ucraino non sarà mai spezzato", aggiunge. "Gli Stati Uniti - prosegue - continueranno a guidare una coalizione di oltre 50 paesi a sostegno dell'Ucraina", promette.

"Questa coalizione - ricorda Biden - sta fornendo all'Ucraina equipaggiamento militare di fondamentale importanza, tra cui sistemi di difesa aerea e intercettori. Come ho annunciato al vertice della Nato a luglio, gli Stati Uniti e i nostri alleati hanno fornito all'Ucraina l'equipaggiamento per altri cinque sistemi di difesa aerea strategici e ho ristabilito la priorità delle esportazioni di difesa aerea degli Stati Uniti in modo che vengano inviate prima all'Ucraina. Gli Stati Uniti stanno inoltre inviando in massa apparecchiature energetiche all'Ucraina per riparare i suoi sistemi e rafforzare la resilienza della rete energetica ucraina".

"Come ho detto al presidente Zelensky il 23 agosto - conclude il presidente - il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina è incrollabile. Da febbraio 2022, il popolo ucraino si è difeso coraggiosamente dall'invasione russa, riprendendo più della metà del territorio che le forze russe avevano sequestrato nei primi giorni della guerra. L'Ucraina rimane una nazione libera, sovrana e indipendente e le forze ucraine combattono ogni giorno per difendere la loro patria e la loro libertà. Gli Stati Uniti staranno al fianco del popolo ucraino finché non prevarrà".





