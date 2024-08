Una scossa di terremoto con epicentro in mare, un'ottantina di km al largo di Lisbona, è stata avvertita stamane intorno alle 5:11 ora portoghese (le 6:00 in Italia). Secondo l'Istituto portoghese del mare e dell'atmosfera, la scossa sarebbe del 5/o grado della scala Richter e sarebbe stata avvertita in Portogallo, Spagna e Marocco. Non ci sono per ora notizie di danni a cose o persone.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA