"Il brutale attacco alla festa di Solingen ci sconvolge profondamente. Siamo a lutto per le persone che sono state strappate alla vita in modo spaventoso. I miei pensieri vanno in queste ore ai familiari delle vittime e a chi è rimasto gravemente ferito". Lo dice in una nota la ministra dell'Interno Nancy Faeser, commentando l'attentato avvenuto ieri sera nella cittadina del Nordreno Vestfalia, dove tre persone sono state uccise e otto sono rimaste ferite.





