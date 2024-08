++ Isis rivendica l'attacco a Solingen ++

Il gruppo jihadista Stato islamico rivendica l'attacco di ieri a Solingen, in Germania, e afferma che è una "vendetta per i musulmani in Palestina", stando a quanto riferisce un comunicato.

"L'autore dell'attacco a un raduno di cristiani nella città di Solingen in Germania ieri era un soldato del gruppo dello Stato islamico", si sottolinea in una dichiarazione dell'agenzia di stampa jihadista Amaq su Telegram. L'attacco è stato effettuato "per vendetta per i musulmani in Palestina e ovunque", si aggiunge.



