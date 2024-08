Kiev: 'I russi avanzano, evacuare Pokrovsk entro 2 settimane'

Considerando il ritmo dell'avanzata dell'esercito russo, i residenti di Pokrovsk hanno una o due settimane per evacuare: lo affermano le autorità della città ucraina vicina al fronte di Donetsk, citate da Radio Liberty. Secondo Serhii Dobriak, capo dell'amministrazione militare di Pokrovsk, il ritmo delle evacuazioni è aumentato: ogni giorno 500-600 persone lasciano la città.

"Ad oggi, tutto a Pokrovsk funziona ancora", ma "sappiamo che entro una settimana, queste operazioni si ridurranno gradualmente", ha detto Dobriak secondo cui l'evacuazione forzata dei bambini sarà implementata in città già questa settimana.

KIev fa sapere intanto che le forze russe hanno attaccato nella notte diverse regioni dell'Ucraina, compresa quella di Kiev, con 11 droni Shahed lanciati dai territori russi di Kursk e Primorsko-Akhtarsk. Mykola Oleshchuk, comandante dell'aeronautica ucraina, ha riferito che la difesa aerea ucraina ha abbattuto tutti gli Uav. L'aeronautica militare "ha abbattuto tutti i droni nemici nelle oblast di Mykolaiv, Cherkasy, Vinnytsia, Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy e Donetsk", ha detto Oleshchuk in un messaggio su Telegram rilanciato da Ukrainska Pravda.

Kiev: '600mila soldati russi morti o feriti da inizio guerra'

Le forze russe hanno perso più di 1.000 soldati, uccisi e feriti, nelle ultime 24 ore. Lo sostiene lo Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina su Facebook, aggiungendo che dall'inizio dell'invasione nel febbraio 2022, la Russia ha perso oltre 600.000 soldati in totale. Nello specifico, secondo l'esercito le perdite totali in combattimento delle forze russe tra il 24 febbraio 2022 e il 19 agosto 2024 sono stimate in circa 600.470 militari. Le cifre non possono essere verificate in maniera indipendente.

