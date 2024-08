Fonte russa, ucraini colpiscono un terzo ponte nel Kursk

Le forze ucraine hanno bombardato e danneggiato un terzo ponte lungo il fiume Seym, nella regione russa di Kursk, secondo quanto affermato da un ufficiale del Comitato investigativo militare russo. L'ufficiale, che parlava in un intervento sul canale Telegram del conduttore televisivo Vladimir Solovyov, ha mostrato un video dell'episodio. Non è chiaro quali danni abbia subito il ponte. Nei giorni scorsi si era avuta notizia dei bombardamenti da parte delle forze di Kiev di altri due ponti, con l'obiettivo di ostacolare l'afflusso di truppe e armamenti russi per ostacolare l'avanzata degli ucraini.



