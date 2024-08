Lukashenko schiera un terzo delle sue truppe al confine ucraino

La Bielorussia ha schierato quasi un terzo delle sue forze armate lungo l'intero confine, ha affermato il presidente Aleksandr Lukashenko in un'intervista al canale tv Rossiya. Il numero esatto di soldati non è stato specificato, ma l'esercito professionale della Bielorussia è composto da 48.000 uomini e circa 12.000 truppe destinate alla vigilanza dei confini, secondo il Military Balance del 2022 dell'International Institute for Strategic Studies, scrive il Guardian.

Il presidente, stretto alleato di Vladimir Putin, ha affermato che l'Ucraina ha schierato più di 120.000 truppe al confine con la Bielorussia. "Vedendo la loro politica aggressiva, abbiamo introdotto lì e posizionato in determinati punti il nostro esercito lungo l'intero confine, in caso di guerra", ha affermato Lukashenko durante l'intervista alla televisione di stato russa.



