Kiev, colpito un altro ponte nella regione di Kursk

L'aeronautica militare ucraina ha colpito un altro ponte sul fiume Seim nella regione russa di Kursk. Lo ha annunciato su Telegram il comandante dell'aeronautica militare ucraina, il tenente generale Mykola Oleshchuk, riferisce Ukrinform. "Direzione Kursk. Un altro ponte in meno!" ha scritto.

Secondo Oleshchuk, "gli aerei dell'aeronautica continuano a privare il nemico delle capacità logistiche con attacchi aerei di precisione, il che influisce in modo significativo sul corso delle operazioni di combattimento".

Il ponte, che si troverebbe vicino al villaggio di Zvanoe.

Non è chiaro se sia stato distrutto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA