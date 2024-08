I tank forniti da Londra usati nell'incursione ucraina in Russia

I carri armati donati dalla Gran Bretagna all'Ucraina sono stati utilizzati nell'incursione di Kiev in Russia. Lo riferisce una fonte alla Bbc. I 14 tank Challenger 2, erano stati donati dall'ex premier Sunak nel gennaio del 2023.

Il Ministero della Difesa ha affermato di non voler rilasciare dichiarazioni in merito alle specifiche armi fornite dal Regno Unito che vengono utilizzate. Ma un portavoce del Ministero della Difesa ha affermato che, in base alla Carta delle Nazioni Unite, l'Ucraina ha il chiaro diritto all'autodifesa contro gli attacchi illegali della Russia e "ciò non esclude operazioni all'interno della Russia".

Ciò include - riferisce il media britannico - l'impiego di carri armati da combattimento che, secondo una fonte britannica, sono ora impiegati nell'offensiva ucraina.



