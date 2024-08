Portogallo, morto il presidente del Comitato olimpico nazionale

È morto proprio nell'ultimo giorno delle Olimpiadi di Parigi il presidente del Comitato olimpico portoghese (Cop), José Manuel Constantino.

Malato da tempo, era riuscito tuttavia a seguire la partecipazione della squadra portoghese alla fase iniziale dei Giochi, ma negli ultimi giorni si era dovuto ricoverare in un ospedale di Lisbona, dove è deceduto domenica scorsa.

José Manuel Constantino era nato a Santarém nel 1950 e aveva avuto una lunga carriera universitaria prima di andare a dirigere il Cop nel 2013. In precedenza, era stato anche presidente dell'Istituto portoghese per lo sport e la gioventù e come opinionista, scrivendo su diversi giornali nazionali, era molto attivo nel dibattito sulle politiche pubbliche per lo sport in Portogallo.



