Rissa a Parigi, fermata la star del rap Usa Travis Scott

Travis Scott, una delle più grandi star del rap americano, è stato fermato questa mattina per violenze a Parigi, dove in questi giorni si svolgono le Olimpiadi di Paris 2024. E' quanto riferisce la procura di Parigi confermando indiscrezioni del giornale Valeurs Actuelles.

All'alba, i ''poliziotti sono stati chiamati all'Hotel Georges V e hanno fermato il cosiddetto Travis Scott per violenze contro un agente della sicurezza. Quest'ultimo era intervenuto a sua volta per separare il rapper dalla sua guardia del corpo".





