Il socialista Illa proclamato governatore della Catalogna

Il socialista Salvador Illa è il nuovo governatore della Catalogna: la proclamazione è arrivata dopo la votazione odierna del Parlamento regionale, in cui la sua candidatura ha ottenuto i 68 "sì" necessari per raggiungere la maggioranza assoluta.

Decisivi per l'investitura dell'ex ministro della Sanità spagnolo gli accordi raggiunti nelle scorse settimane dal Partito dei socialisti della Catalogna (Psc) con gli indipendentisti moderati di Esquerra Republicana (Erc) e una formazione minoritaria di sinistra, i 'Comuns'.



