Governo Gb, possibili proteste ultradestra nei prossimi giorni

Il governo britannico ha ricevuto informazioni dalla polizia su nuove proteste pianificate dai gruppi dell'ultradestra per i prossimi giorni dopo che la notte scorsa non c'è stata la temuta ondata di disordini. Lo ha dichiarato ai media la viceministra degli Interni Diana Johnson, incaricata proprio del dossier dell'ordine pubblico nell'esecutivo laburista del premier Keir Starmer.

"È positivo che non abbiamo visto nelle nostre strade il livello di disordine e criminalità dei giorni precedenti - ha detto Johnson - ma abbiamo ulteriori informazioni sugli eventi dei prossimi giorni e dobbiamo vedere cosa accadrà".

Per la viceministra inoltre gli estremisti non sono scesi in strada per il massiccio dispiegamento di agenti di polizia nel Paese, che ha avuto una funzione di deterrente, oltre alle centinaia di arresti e incriminazioni degli ultimi giorni, e alle prime severe condanne al carcere emesse in tempo record dai tribunali.



