Vucic, a Belgrado ci sarà un Museo dedicato a Novak Djokovic

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato la costruzione di un Museo dedicato a Novak Djokovic, fresco vincitore del titolo olimpico di Parigi 2024.

"Palma de Maiorca ha un Museo dedicato a Rafael Nadal, e noi intendiamo mostrare tutti i meriti di Djokovic e di quello che ha fatto per il nostro Paese, attirando al tempo stesso i turisti", ha detto Vucic a margine di un suo sopralluogo ai cantieri per la realizzazione del nuovo stadio nazionale che sorgerà a Belgrado sul territorio dove sono in corso i lavori per l'Expo 2027, la rassegna specializzata che la capitale serba ospiterà fra tre anni. "Novak è più grande di Nadal in questo grandissimo sport. Non so se vi rendiate conto della sua enorme popolarità in tutto il mondo", ha aggiunto il presidente secondo il quale un tale Museo contribuirà a rendere Belgrado una grande metropoli ancora più attrattiva per i turisti.



