Putin, pieno sostegno a Kursk. Migliaia di evacuati

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca fornirà il massimo sostegno "in tutti i settori" alla regione di Kursk, dove da ieri sono in corso combattimenti tra le forze russe e quelle ucraine che hanno varcato il confine. Lo ha riferito il governatore, Alexei Smirnov, riferendo di una conversazione notturna avuta durante la notte con il presidente. "Migliaia" di residenti delle zone di confine vengono evacuate in queste ore verso altre regioni russe, secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA