Oltre 90 arresti dopo le violenze in numerose città britanniche

Oltre 90 persone sono state arrestate dopo che le dimostrazioni organizzate da gruppi di estrema destra sono sfociate ieri in dimostrazioni violente in città e paesi in tutto il Regno Unito. Lo scrive la Bbc. Ci sono stati disordini a Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool e Belfast, con lanci di oggetti, saccheggi di negozi e attacchi alla polizia. Altre dimostrazioni più piccole altrove non sono diventate violente.

Il primo ministro Sir Keir Starmer ha promesso di dare alle forze di polizia il "pieno sostegno" del governo per agire contro gli "estremisti" che tentano di "seminare odio". Le tensioni sono andate crescendo dopo l'uccisione di tre bambine a una festa danzante a Southport, Merseyside, lunedì scorso.

Tra i disordini più gravi ci sono stati quelli di Liverpool, dove mattoni, bottiglie e un petardo sono stati lanciati contro la polizia; un agente è stato colpito alla testa quando è stata lanciata una sedia e un altro è stato preso a calci e buttato giù dalla sua moto. Circa mille manifestanti anti-immigrazione, alcuni dei quali urlavano insulti islamofobi, sono stati affrontati da contro-manifestanti antifascisti radunati vicino alla stazione di Lime Street di Liverpool all'ora di pranzo.

La polizia in tenuta antisommossa ha lottato per tenere separate le due parti e sono stati chiamati rinforzi per cercare di mantenere l'ordine. I disordini sono continuati fino alle prime ore di stamattina, con petardi lanciati verso gli agenti di polizia. Una biblioteca è stata incendiata nella zona di Walton della città e i rivoltosi hanno cercato di impedire ai pompieri di spegnerla, ha affermato la polizia del Merseyside.

Molti negozi sono stati saccheggiati e sono stati incendiati diversi bidoni della spazzatura, ha aggiunto.

Diversi agenti sono rimasti feriti. "Il disordine, la violenza e la distruzione non hanno posto qui nel Merseyside, men che meno dopo i tragici eventi che hanno avuto luogo a Southport lunedì. Coloro che hanno adottato questo comportamento non portano altro che vergogna a se stessi e a questa città", ha detto il vice capo della polizia locale Jenny Simms.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA