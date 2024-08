Riapre lo storico hotel in Kenya dove Elisabetta diventò regina

Lo storico hotel in Kenya dove Elisabetta d'Inghilterra diventò regina ha riaperto i battenti dopo anni di crisi culminati con la definitiva chiusura durante la pandemia. Il Treetops, costruito su palafitte e aperto nel 1932 nella foresta di Aberdare, ospitò vent'anni dopo Elisabetta II nei giorni in cui il padre, Giorgio VI, morì improvvisamente lasciandole il trono.

Alla cerimonia di riapertura era presente il vicepresidente keniano, Rigathi Gachagua, come riporta Capital News. "Questo è il luogo in cui i nostri grandi e valorosi combattenti Mau Mau hanno combattuto per la nostra liberazione. Dobbiamo proteggere la flora e la fauna e aprire opportunità economiche per questa regione e non solo" ha detto Gachagua.



