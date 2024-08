"Sono un patriota russo, lavorerò per una Russia libera. Il mio scopo è ritornare in Russia. Non mi rassegnerò mai ad avere un ruolo da emigrante".

Lo ha detto il dissidente russo Ilya Yashin raccontando che un ufficiale del servizio di sicurezza Fsb gli ha detto che se rientrerà nel Paese "i tuoi giorni finiranno come quelli di Navalny".



