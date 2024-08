Minsk, 'Biden usa scambio prigionieri per pompare sua autorità'

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha avuto alcun rapporto con lo scambio di prigionieri di ieri tra la Russia e i Paesi occidentali, ma ora lo sta utilizzando per cercare di "pompare" la sua autorità: lo ha detto il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, citato dal media statale Belarus Today. Lo riporta la Tass.

Durante un incontro con i residenti della regione di Gomel, in Bielorussia, Lukashenko ha sottolineato che lo scambio è stato organizzato esclusivamente dalle agenzie di intelligence, aggiungendo che neanche i diplomatici sono stati coinvolti.

La Bielorussia, da parte sua, ha fornito tutta l'assistenza possibile, concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA