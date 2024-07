Bloomberg, i primi F-16 arrivati in Ucraina

Il primo gruppo di caccia F-16 dagli alleati della Nato è arrivato in Ucraina, in una mossa attesa da tempo che potrebbe aumentare la capacità ucraine di respingere gli attacchi russi. Lo scrive Bloomberg.

La scadenza per il trasferimento degli aerei di fabbricazione statunitense era la fine di questo mese ed è stata rispettata, secondo fonti di Bloomberg a conoscenza della questione. Il numero di jet è esiguo, hanno detto.

Non è chiaro se i piloti ucraini, che si sono addestrati con i loro alleati occidentali negli ultimi mesi, saranno in grado di utilizzare immediatamente gli aerei da guerra o se il processo richiederà più tempo, hanno detto ancora le fonti dell'agenzia. Una portavoce del ministero della Difesa ucraino, Diana Davityan, ha rifiutato di commentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA