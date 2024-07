Media ottimisti su accordo Atene-Londra per marmi del Partenone

"I segnali arrivati ;;nelle ultime 24 ore ad Atene sulla possibilità di un prestito delle sculture del Partenone dal British Museum confermano il cambiamento positivo che Atene si aspettava in materia dopo l'avvento del governo laburista di Keir Starmer", scrive il giornale greco Kathimerini, a proposito della notizia riportata dai media britannici su un possibile accordo tra i due Paesi per risolvere il contenzioso sui celebri marmi del Partenone.

Il ministro degli Affari Esteri Giorgos Gerapetritis è in contatto su questo tema con il nuovo ministro degli Esteri britannico David Lammy, riporta Kathimerini.

Il giornale greco ha parlato con fonti competenti ad Atene, e riporta che c'è "ottimismo" e si respira un "ottimo clima" nei contatti tra il governo ellenico e quello britannico, ma sottolinea che occorrono "tempi lunghi per arrivare a un accordo", vista la complessità del tema.

"Per Londra si tratta di non modificare la legge del 1963 che vieta l'alienazione della proprietà. E, naturalmente, per Atene ciò non significa accettare un prestito, poiché costituirebbe un riconoscimento indiretto della proprietà dei Marmi da parte del British Museum. Le due parti sono chiamate a risolvere questo complesso rebus giuridico", scrive il giornale greco.



