Oltre 200 migranti giunti su due imbarcazioni alle Canarie

Continuano senza sosta gli arrivi dei migranti alle Canarie, dove oggi sono giunte 201 persone a bordo di due imbarcazioni soccorse dai mezzi del Salvamento Maritimo al largo delle isole di Fuerteventura e de El Hierro.

Un primo gommone, con a bordo 63 migranti di origini subsahariane e magrebine, è stato avvistato prima di mezzogiorno a 65 chilometri a sud dell'isola di Fuerteventura da un peschereccio che ha avvisato il coordinamento delle emergenze, segnala il Salvataggio marittimo. La motovedetta 'Izar' inviata per i soccorsi ha accompagnato l'imbarcazione nel porto del Gran Tarajal dell'isola dell'arcipelago, dove gli occupanti sono sbarcati in buone condizioni di salute.

Una seconda imbarcazione, un fragile caicco di legno normalmente impiegato dai pescatori sulle coste nordafricane, è stato intercettato intorno alle 13.00 a meno di due chilometri dalla costa dell'isola di El Hierro, con a bordo 138 persone fra le quali tre donne, due bambini e due bambine. Il caicco ha raggiunto il porto di La Restinga dove, allo sbarco, i migranti sono stati assistiti dai volontari della Croce Rossa. Alcuni dei migranti hanno spiegato che l'imbarcazione era salpata sei giorni fa dal porto di Dakar, in Africa.

Sono almeno 19.793 i migranti giunti alle Canarie dall'inizio dell'anno fino al 15 luglio, pari a un aumento di oltre il 160% rispetto allo stesso periodo del 2023, stando all'ultimo bilancio quindicinale disponibile del ministero dell'Interno.

Almeno 26.585 i migranti sono arrivati in Spagna per via marittima e terrestre, con un aumento di quasi il 90% rispetto ai 14.021 giunti nello stesso periodo del 2023.



