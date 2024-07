È un 17enne il giovanissimo sospetto aggressore arrestato oggi dalla polizia britannica come presunto responsabile degli accoltellamenti compiuti a Southport, località balneare a nord di Liverpool, nel Regno Unito, in un centro yoga per mamme e bambine. Lo hanno reso noto gli investigatori, precisando che l'episodio non è trattato al momento come un fatto di terrorismo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA