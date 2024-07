Kate mediatrice in famiglia reale, 'anche fra William e Carlo'

C'è anche la descrizione in dettaglio di un'indole da "istintiva pacificatrice" attribuita a Kate Middleton nell'attesa biografia della principessa di Galles in uscita a giorni. Una caratteristica che avrebbe avuto un effetto importante sul marito William, al punto da averlo aiutato a migliorare il suo rapporto con il padre Carlo. Almeno stando a quanto scrive Robert Jobson, biografo dei Windsor e autore del volume dal titolo 'Catherine Principessa di Galles' di cui il Daily Mail ha pubblicato alcune anticipazioni.

Il libro è un viaggio nella vita della 42enne sposata con l'erede al trono britannico e può fornire una chiave di lettura anche per la grande popolarità di cui la principessa gode e non solo nel Regno Unito. E c'è anche molto della vita di Palazzo nel libro, con la descrizione dei delicati equilibri dettati dall'appartenenza alla famiglia reale ma anche percorsi da tiutte quelle tensioni, emozioni e quei nodi relazionali presenti in ogni famiglia. E poi ci sono le rivelazioni vere e proprie che rendono la lettura particolarmente ghiotta ai 'royal watcher', ovvero gli appassionati delle vicende di Buckingham Palace, numerosi anche oltre il Regno Unito. C'è per esempio la conferma che la amata regina Elisabetta II, morta nel settembre del 2022, sarebbe deceduta non solo per le fragili condizioni dovute all'età ma che era anche stata colpita da un mieloma che rapidamente l'avrebbe portata sulla soglia della cecità. E allora proprio Kate, ancora una volta, avrebbe avuto un centrale ruolo da mediatrice e buona consigliera presso William, proponendogli che si trasferissero insieme ai bambini in una residenza più vicina al castello di Windsor proprio per stare più vicini alla sovrana durante la sua malattia.



